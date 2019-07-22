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В Британии сегодня изберут премьера

Новости » Политика    22.07.2019 - 14:16
В Британии сегодня изберут премьера
Фото: Борис Джонсон и Джереми Хант (AFP 2019/Daniel Leal-Olivas)

Результаты голосования обнародуют 23 июля

В Британии в понедельник, 22 июля, проходит последний этап выборов лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Отмечается, что последний этап голосования, в котором принимают участие 160 тысяч членов Консервативной партии, завершится сегодня в 19:00 по киевскому времени. За пост главы британского правительства соревнуются министр иностранных дел Джереми Хант и экс-глава МИД Борис Джонсон.

Результаты выборов должны обнародовать уже во вторник, 23 июля, а на следующий день королева Елизавета II должна официально назначить нового премьера Британии.

Напомним, что лидером предвыборной гонки в Британии является бывший мэр Лондона Борис Джонсон. Джонсон одерживал бесспорную победу на всех этапах голосования. Например, во втором этапе выборов он получил поддержку 126 из 313 депутатов Консервативной партии, тогда как за его главного оппонента Джереми Ханта проголосовали всего 46 консерваторов.

РБК-Украина писало, что Джонсон призвал готовиться к выходу Британии из Европейского союза без соглашения в случае его победы на выборах главы правительства. По словам Джонсона, после Brexit Британия будет торговать с Евросоюзом по правилам Всемирной торговой организации.

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