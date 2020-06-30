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У Британії вважають своєю метою допомогти Україні увійти в ЄС

Новини » Політика     30.06.2020 - 10:36
У Британії вважають своєю метою допомогти Україні увійти в ЄС
Фото: прапори України та ЄС (neweasterneurope.eu)

Хоча сама Британія вже вийшла зі складу Євросоюзу

Україна хоче увійти до складу Європейського Союзу. Мета Британії допомогти нашій країні дістатися туди.

Про це посол Британії Мелінда Сіммонс заявила в інтерв'ю РБК-Україна.

Не зважаючи на те, що країна вже вийшла зі складу Євросоюзу, у Британії говорять, що хочуть допомогти зі вступом.

За словами посла, прем'єр-міністр Борис Джонсон хотів бачити міцний блок і більше різноманіття в плані торгівлі. Тому був референдум, на якому прийняли рішення вийти з ЄС.

"Це результат референдуму, це те, що британці хочуть для своєї країни", - сказала Сіммонс.

Нагадаємо, на Всесвітньому економічному форумі в Давосі президент Володимир Зеленський заявив, що для України зараз - дуже зручний момент для вступу в Європейський Союз після виходу Великобританії з блоку.

"Одна велика країна зробила exit, можливо для України настав час зробити enter", - сказав він.

Раніше повідомлялось, що Україна на шляху до вступу у Євросоюз запровадить ще три "безвізи" - промисловий, продовольчий і авіаційний.

Зазначимо, черговий саміт Україна-ЄС запланований на 1 жовтня.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новини України ЕвросоюзВеликобританияУкраїна
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