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В Британии считают своей целью помочь Украине войти в ЕС

Новости » Политика     30.06.2020 - 10:36
В Британии считают своей целью помочь Украине войти в ЕС
Фото: флаги Украины и ЕС (neweasterneurope.eu)

Хотя сама Британия уже вышла из состава Евросоюза

Украина хочет войти в состав Европейского Союза. Цель Британии помочь нашей стране добраться туда.

Об этом посол Британии Мелинда Симмонс заявила в интервью РБК-Украина.

Несмотря на то, что страна уже вышла из состава Евросоюза, в Британии говорят, что хотят помочь со вступлением.

По словам посла, премьер-министр Борис Джонсон хотел видеть крепкий блок и больше разнообразия в плане торговли. Поэтому был референдум, на котором приняли решение выйти из ЕС.

"Это результат референдума, это то, что британцы хотят для своей страны", - сказала Симмонс.

Напомним, на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский заявил, что для Украины сейчас - очень удобный момент для вступления в Европейский Союз после выхода Великобритании из блока.

"Одна большая страна сделала exit, возможно для Украины настало время сделать enter", - сказал он.

Ранее сообщалось, что Украина на пути к вступлению в Евросоюз введет еще три "безвиза" - промышленный, продовольственный и авиационный.

Отметим, что очередной саммит Украина-ЕС запланирован на 1 октября.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ЕвросоюзВеликобританияУкраина
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