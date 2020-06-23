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Україна запровадить ще три "безвізи" з ЄС, - Стефанишина

Новини » Політика     23.06.2020 - 15:20
Україна запровадить ще три "безвізи" з ЄС, - Стефанишина
Фото: Ольга Стефанишина (РБК-Україна)

Україна працює над новими угодами до наступного саміту з ЄС

Україна на шляху до вступу у Євросоюз запровадить ще три "безвізи". Мова йде про так звані промисловий, продовольчий і авіаційний безвіз.

Про це в інтерв'ю tsn.ua заявила віце-прем'єр з питань євроінтеграції Ольга Стефанишина.

За її словами, насамперед Україна повинна домогтися промислового безвізу з ЄС, який забезпечить вільний рух української продукції на європейський ринок.

"Окремим пріоритетом зараз я бачу "продовольчий безвіз", тому що Україна адаптувала своє законодавство до якості, безпеки продукції. Зараз ми більш впевнені в тій продукції, яку ми навіть купуємо в супермаркетах. Тому Україна заслуговує, щоб для цих видів продукції ми теж мали безвіз", - зазначила Стефанишина.

Вона також переконана, що до наступного саміту Україна-ЄС буде розблоковано підписання угоди про спільний авіаційний простір.

"І коли переміщення всередині Європи буде більш вільним, ми зможемо не тільки відновити безвізові умови поїздок, але і підписати угоду, яка стане "авіаційним безвізом". Це три наріжних камені", - підкреслила віце-прем'єр.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що черговий саміт Україна-ЄС запланований на 1 жовтня.

До цього на відеосамміті "Східного партнерства" президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вимагає повноправного членства в ЄС.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ЕвросоюзевроинтеграцияБезвиз
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