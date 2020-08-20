У Британії стурбовані інформацією про отруєння Навального

На інцидент відреагував глава британського МЗС
Міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб відреагував на інформацію про отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Цей інцидент викликає занепокоєння у британського міністра.
Про це він написав на своїй сторінці у соцмережі Twitter.
За словами Рааба, його думки зараз разом з Навальним та його родиною.
"Мене глибоко турбують повідомлення про те, що лідер російської опозиції Олексій Навальний отруївся під час рейсу до Москви та зараз знаходиться в комі в реанімації", - заявив він.
Зазначимо, сьогодні вранці російський опозиціонер Навальний потрапив до реанімації. Йому стало погано в літаку під час польоту до Москви. Літак екстрено здійснив посадку в Омську, після чого Навального доправили до лікарні. Прес-секретар опозиційного політика вважає, що Навального отруїли.
У реанімації Навальний впав у кому; опозиціонера підключили до апарату штучної вентиляції легенів.
Як писало РБК-Україна, лікарі не впевнені, що Навального отруїли; зараз лікарі вивчають кілька діагнозів, які могли стати причиною його стану.
За останніми даними, стан Навального стабілізувався, але він досі перебуває у комі.