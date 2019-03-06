У Британії назвали терміни підготовки відповіді НАТО на російські ракети

Альянс розглядає кроки як оборонного, так і наступального характеру

В Минобороны Великобритании заявили, что проработка НАТО ответных мер на размещение Россией запрещенных ракетным договором США и РФ вооружений займет от 6 до 9 месяцев. Об этом сообщает Sky News.

Как сообщается, в качестве ответа 29 стран альянса рассматривают шаги как оборонительного, так и наступательного характера. В Минобороны заявили, что РФ нарушала условия ДРСМД порядка 5 лет и уже разместила запрещенные договором ракеты на территории Европы

"По прошествии 6-9 месяцев мы получим от НАТО конкретную позицию. Это (ответ, - ред.) может включать или не включать в себя размещение новых наземных ракет в Европе, но так или иначе мы должны принять итоговое решение, как именно стоит ответить на новую угрозу, которую представляет Россия", - говорится в сообщении.

Напомним, 4 марта президент РФ Владимир Путин подписал указ о приостановлении ракетного договора.

Как писало РБК-Украина ранее, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс не намерен втягиваться в новую гонку вооружений и размещать новые ядерные ракеты в ЕС в ответ на нарушение РФ ракетного договора.

В начале февраля на сайте Государственного департамента США было опубликовано официальное заявление о намерении США выйти из договора о ракетах.