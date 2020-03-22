У Британії призначили заміну Джонсону на випадок зараження коронавірусом

Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Якщо Джонсон заразиться коронавірусом, Рааб буде виступати на посаді прем'єр-міністра

Британський міністр закордонних справ Домінік Рааб призначений "уцілілим наступником" ("designated survivor") на випадок, якщо прем'єр-міністр Борис Джонсон і його помічники захворіють коронавірусом. Про це повідомляє The Sunday Times.

Видання пише, що якщо Джонсон заразиться коронавірусом, Рааб буде виступати на посаді прем'єр-міністра.

Один з міністрів повідомив виданню, що призначення викликало суперечки в уряді: "Якщо Борис не зможе виконувати свою роботу через недієздатність, багато людей думають, що Майкл (Гоув, - член Консервативної партії) повинен його замінити, а не Рааб".

Також, якщо найвищий з посади помічник Джонсона, Домінік Каммінгс, або директор з комунікацій Даунінг-стріт Чи Каїн, виявляються недієздатними під час спалаху COVID-19, їх замінить Ісаак Левідо, директор кампанії консерваторів під час загальних виборів, або Пів Стефенсон, директор з комунікацій кампанії за Brexit.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Британія готується до закриття навчальних закладів в країні через пандемію коронавірусу. Очікувалося, що школи в Британії будуть закриті в п'ятницю, 20 березня. В середу про закриття навчальних закладів оголосили в Шотландії і Уельсі.

Крім того, за даними британських чиновників, коронавірусом на території Сполученого Королівства могли вже заразитися мінімум 55 тисяч британців. Також чиновники прогнозують близько 20 тисяч летальних випадків через коронавірус.