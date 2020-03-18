Британія закриє школи по всій країні через коронавірус

Фото: Борис Джонсон (flickr.com BackBoris2012 Campaign Team)

Оскільки ситуація з вірусом посилюється, школи можуть закрити вже в цю п'ятницю

Прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон готується закрити школи по всій країні через пандемію коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Повідомляється, що школи, ймовірно, будуть закриті вже у цю п'ятницю, 20 березня, оскільки ситуація з коронавірусом в країні погіршується.

Сьогодні про закриття навчальних закладів заявили в Шотландії та Уельсі.

При цьому відзначається, що деякі школи Британії все ж залишаться відкритими для дітей "незамінних працівників", тим самим звільняючи їх від обов'язків по догляду за дітьми для боротьби з поширенням коронавірусу в країні.

Наразі в Британії підтверджено 2642 випадки зараження COVID-19. Вчора повідомлялося про 1950 інфікованих. Таким чином, за добу вірусом інфікувалися 642 людини. Від інфекції померло 72 особи.

Нагадаємо, за даними влади Великобританії, коронавірусом могли вже заразитися мінімум 55 тис. британців. Попередні прогнози британського уряду допускали в гіршому варіанті 250 тис. смертей від вірусу, зараз планку знизили до 20 тис. можливих летальних випадків.

Також РБК-Україна повідомляло, що був названий можливий осередок поширення коронавірусу в Європі.