Коронавірусом у Британії могли заразитися 55 тис. людей, - влада

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За словами головного наукового радника уряду, це цілком "розумні приблизні дані"

У Великобританії вже може бути щонайменше 55 тис. заражених коронавірусом COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Mirror.

Такі дані оприлюднив головний науковий радник уряду Британії Патрік Валланс. За його словами, 55 тис. заражених коронавірусом британців станом на зараз - цілком "розумні приблизні дані".

Відзначимо, що в Британії підтверджено 1950 випадків інфікування COVID-19.

Валланс додав, що "ми сподіваємося звести це до нуля". Попередні прогнози британського уряду допускали в гіршому варіанті 250 тис. смертей від вірусу, зараз же планку знизили до 20 тис. можливих летальних випадків. Коригування пов'язане з жорсткими карантинними заходами, які нещодавно ввела Британія, зокрема - ізолювання значної кількості громадян у їхніх будинках.

"Але це все ще жахливо. Це все ще величезна кількість смертей, і це величезне навантаження на службу охорони здоров'я", - додав чиновник.

Кількість підтверджених випадків коронавірусу у Британії за добу збільшилася на 407 осіб. Від COVID-19 померли щонайменше 56 британців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що пандемія коронавірусу в Британії триватиме до весни 2021 року і може призвести до госпіталізації 7,9 млн осіб.

Також РБК-Україна повідомляло, що уряд Британії планує відправити на карантин всіх громадян, які старші 70 років.