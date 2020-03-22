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В Британии назначили замену Джонсону на случай заражения коронавирусом

Новости » Коронавирус     22.03.2020 - 17:00
В Британии назначили замену Джонсону на случай заражения коронавирусом
Фото: Борис Джонсон (flickr.com/nato)

Если Джонсон заразится коронавирусом, Рааб будет выступать на посту премьер-министра

Британский министр иностранных дел Доминик Рааб назначен "уцелевшим преемником" ("designated survivor") на случай, если премьер-министр Борис Джонсон и его помощники заболеют коронавирусом. Об этом сообщает The Sunday Times.

Издание пишет, что если Джонсон заразится коронавирусом, Рааб будет выступать на посту премьер-министра.

Один из министров сообщил изданию, что назначение вызвало споры в правительстве: "Если Борис не сможет выполнять свою работу из-за недееспособности, многие люди думают, что Майкл (Гоув, - член Консервативной партии) должен его заменить, а не Рааб".

Также, если самый высокий по должности помощник Джонсона, Доминик Каммингс, или директор по коммуникациям Даунинг-стрит Ли Каин, оказываются недееспособными во время вспышки COVID-19, их заменит Исаак Левидо, директор кампании консерваторов во время всеобщих выборов, или Пол Стефенсон, директор по коммуникациям кампании за Brexit.

Напомним, ранее сообщалось, что Британия готовится к закрытию учебных заведений в стране из-за пандемии коронавируса. Ожидалось, что школы в Британии будут закрыты в пятницу, 20 марта. В среду о закрытии учебных заведений объявили в Шотландии и Уэльсе.

Кроме того, по данным британских чиновников, коронавирусом на территории Соединенного Королевства могли уже заразиться минимум 55 тысяч британцев. Также чиновники прогнозируют около 20 тысяч летальных случаев из-за коронавируса.

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Новости Украины КоронавирусВеликобританияБорис Джонсон
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