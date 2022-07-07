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Коли в Британії призначать нового прем'єра: названі терміни

Фото: названо терміни призначення нового прем'єра Британії (flickr by Number 10)
Автор: Іван Носальський

Консервативна партія Британії має намір обрати нового прем'єр-міністра до початку осені.

Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times, про це заявили депутати парламенту Великої Британії.

Зазначається, що вибори прем'єра планують провести, коли Палата громад повернеться з літніх канікул, а саме до початку вересня.

При цьому вибори пройдуть у два етапи. Спочатку буде оголошено конкурс, на якому члени парламенту від консерваторів оберуть двох головних претендентів на посаду прем'єра.

Після цього всі учасники Консервативної партії, яких налічується понад 100 тисяч, оберуть нового лідера. Саме він займе пост глави консерваторів і прем'єр-міністра Британії.

За інформацією Financial Times, перший етап виборів планують завершити до 21 липня.

Нагадавши, сьогодні, 7 липня, Борис Джонсон оголосив, що йде з поста прем'єр-міністра Великобританії. Рішення було прийнято після відставок в уряді, викликаних скандалом з Крісом пінчером.

Більш детально про відставку прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона можете дізнатися в матеріалі РБК-Україна "Лондон з нами. Чому йде Джонсон і чого Україні чекати від його наступника".

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ВеликобританіяБорис Джонсон