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У Британії почали голосування щодо відставки Джонсона: коли будуть результати

Фото: прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Консерватори розпочали голосування щодо відставки діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Результати оголосять через декілька годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Депутати Консервативної партії Британії зможуть проголосувати за відставку Джонсона до 20:00 (22:00 за київським часом). При цьому результати оголосить один з членів правлячої партії о 21:00 (23:00 за київським часом).

Варто зазначити, що Джонсону необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів. В такому випадку він залишиться головою британського уряду.

При цьому прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх "до перемоги".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Консервативна партія Великобританії цього тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.

Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень.

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Прем'єр-міністрВеликобританіяБорис Джонсон