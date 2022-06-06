У Британії почали голосування щодо відставки Джонсона: коли будуть результати

Депутати Консервативної партії Британії зможуть проголосувати за відставку Джонсона до 20:00 (22:00 за київським часом). При цьому результати оголосить один з членів правлячої партії о 21:00 (23:00 за київським часом).

Варто зазначити, що Джонсону необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів. В такому випадку він залишиться головою британського уряду.

При цьому прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх "до перемоги".