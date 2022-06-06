У Британії почали голосування щодо відставки Джонсона: коли будуть результати

Консерватори розпочали голосування щодо відставки діючого прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона. Результати оголосять через декілька годин.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Депутати Консервативної партії Британії зможуть проголосувати за відставку Джонсона до 20:00 (22:00 за київським часом). При цьому результати оголосить один з членів правлячої партії о 21:00 (23:00 за київським часом).
Варто зазначити, що Джонсону необхідно, щоб за його відставку проголосувало менше 180 депутатів. В такому випадку він залишиться головою британського уряду.
При цьому прем’єр перед голосуванням закликав парламентарів надати йому свою підтримку, пообіцявши скорочення податків в майбутньому та привести їх "до перемоги".
Нагадаємо, раніше стало відомо, що Консервативна партія Великобританії цього тижня може оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру і партійному лідеру Борису Джонсону.
Приводом для відставки Джонсона може стати гучний скандал з вечірками в розпал жорстких локдаунів і COVID-обмежень.
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