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В Британии начали голосование по отставке Джонсона: когда будут результаты

Фото: премьер-министр Великобритании Борис Джонсон (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Консерваторы начали голосование по отставке действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Результаты объявят через несколько часов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

Депутаты правящей партии Британии смогут проголосовать за отставку Джонсона до 20:00 (22:00 по киевскому времени). При этом результаты объявит один из членов Консервативной партии в 21:00 (23:00 по киевскому времени).

Стоит отметить, что Джонсону необходимо, чтобы за его отставку проголосовало менее 180 депутатов. В таком случае он останется главой британского правительства.

При этом премьер перед голосованием призвал парламентариев оказать ему свою поддержку, пообещав сокращение налогов в будущем и привести их "к победе".

Напомним, ранее стало известно, что Консервативная партия Великобритании на этой неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.

Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений.

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Премьер-министрВеликобританияБорис Джонсон