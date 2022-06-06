В Британии начали голосование по отставке Джонсона: когда будут результаты

Консерваторы начали голосование по отставке действующего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Результаты объявят через несколько часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Депутаты правящей партии Британии смогут проголосовать за отставку Джонсона до 20:00 (22:00 по киевскому времени). При этом результаты объявит один из членов Консервативной партии в 21:00 (23:00 по киевскому времени).
Стоит отметить, что Джонсону необходимо, чтобы за его отставку проголосовало менее 180 депутатов. В таком случае он останется главой британского правительства.
При этом премьер перед голосованием призвал парламентариев оказать ему свою поддержку, пообещав сокращение налогов в будущем и привести их "к победе".
Напомним, ранее стало известно, что Консервативная партия Великобритании на этой неделе может объявить вотум недоверия премьер-министру и партийному лидеру Борису Джонсону.
Поводом для отставки Джонсона может стать громкий скандал с вечеринками в разгар жестких локдаунов и COVID-ограничений.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.