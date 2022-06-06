В Британии начали голосование по отставке Джонсона: когда будут результаты

Депутаты правящей партии Британии смогут проголосовать за отставку Джонсона до 20:00 (22:00 по киевскому времени). При этом результаты объявит один из членов Консервативной партии в 21:00 (23:00 по киевскому времени).

Стоит отметить, что Джонсону необходимо, чтобы за его отставку проголосовало менее 180 депутатов. В таком случае он останется главой британского правительства.

При этом премьер перед голосованием призвал парламентариев оказать ему свою поддержку, пообещав сокращение налогов в будущем и привести их "к победе".