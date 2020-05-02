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У Британії від коронавірусу померли 27,5 тисяч людей

Новини » Коронавірус     02.05.2020 - 03:00
У Британії від коронавірусу померли 27,5 тисяч людей

За останню добу у Британії від коронавірусу померло 739 осіб

У Великій Британії від коронавірусу COVID-19 померли 27 510 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент охорони здоров’я Великої Британії.

Зазначається, що за останню добу від коронавірусу померло 739 осіб.

Всього в країні було виявлено 177 454 випадки захворювання.

За останню добу було проведено понад 122 тисячі тестів і зафіксовано 6201 новий випадок зараження COVID-19.

За кількістю діагностованих випадків коронавірусу Велика Британія знаходиться на четвертому місці в світі, поступаючись Італії, Іспанії та США.

Нагадаємо, за словами прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, країна пройшла пік захворюваності на коронавірус і вже наступного тижня уряд оприлюднить план зі зняття карантинних обмежень, введених через пандемію.

Раніше повідомлялося, що Британія вийшла на третє місце у світі за кількістю летальних випадків від коронавірусу. Різке зростання кількості смертей пов'язане з новою методикою підрахунку летальних випадків. МОЗ Британії почав рахувати смерті від коронавірусу у будинках престарілих, хоспісах, а також вдома.

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