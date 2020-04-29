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Великобританія вийшла на третє місце за кількістю смертей через коронавірус

Новини » Коронавірус     29.04.2020 - 21:16
Великобританія вийшла на третє місце за кількістю смертей через коронавірус
Фото: Домінік Рааб (Facebook.com/DominicRaabMP)

Від коронавірусу померли понад 26 тисяч жителів Королівства

Кількість лабораторно підтверджених смертей від коронавірусу у Великобританії перевищила 26 тисяч. Про це повідомив глава Міністерства закордонних справ Сполученого Королівства Домінік Рааб, передає Stourbridge News.

При цьому він додав, що на сьогодні статистика Міністерства охорони здоров'я буде включати померлих не тільки в лікарнях, але і в будинках престарілих, хоспісах, а також у себе вдома.

"Ми включили в статистику в загальній складності додаткові 3 811 смертей. На жаль, сьогоднішні цифри показують, що у порівнянні з даними за минулу добу в країні померло ще 765 пацієнтів з коронавірусом", - заявив він.

В результаті зміни методики підрахунку за одну добу число зазначених у країні смертей зросла з 21 678 до більш ніж 26 тисяч. Таким чином, за цим показником Великобританія тепер поступається лише Італії та США. При цьому, як підкреслив Рааб, мова не йде про раптове різке зростання смертності.

Оновлена статистика враховує летальні випадки, що мали місце у Сполученому Королівстві з 2 березня по 28 квітня. При цьому, за словами глави МЗС, враховуються випадки, коли зараження новим коронавірусом було підтверджено.

Нагадаємо, уряд Великобританії не планує поки послаблювати карантин введений у зв'язку з пандемією коронавірусу. Британський уряд побоюється другої хвилі епідемії після зняття обмежень.

Крім того, на цьому тижні прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон може оголосити про пом'якшення карантинних обмежень в країні.

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