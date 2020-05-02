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В Британии от коронавируса умерли 27,5 тысяч человек

Новости » Коронавирус     02.05.2020 - 03:00
В Британии от коронавируса умерли 27,5 тысяч человек

За последние сутки в Британии от коронавируса умерли 739 человек

В Великобритании от коронавируса COVID-19 умерли 27 510 человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Департамент здравоохранения Великобритании.

Отмечается, что за последние сутки от коронавируса умерли 739 человек.

Всего в стране было выявлено 177 454 случая заболевания.

За последние сутки было проведено более 122 тысячи тестов и зафиксировано 6201 новый случай заражения COVID-19.

По количеству диагностированных случаев коронавируса Великобритания находится на четвертом месте в мире, уступая Италии, Испании и США.

Напомним, по словам премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, страна прошла пик заболеваемости на коронавирус и уже на следующей неделе правительство обнародует план по снятию карантинных ограничений, введенных из-за пандемии.

Ранее сообщалось, что Великобритания вышла на третье место в мире по количеству летальных случаев от коронавируса. Резкий рост количества смертей связан с новой методикой подсчета летальных случаев. Минздрав Британии начал считать смерти от коронавируса в домах престарелых, хосписах, а также дома.

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