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Британський парламент проголосував за продовження Brexit

Новини » Політика    04.04.2019 - 02:01
Британський парламент проголосував за продовження Brexit
Ілюстративне фото (УНІАН)

Також Тереза ​​Мей і лідер лейбористів обговорили подальші кроки щодо виходу країни з ЄС

Депутати британського парламенту більшістю голосів проголосували за те, щоб змусити прем'єр-міністра попросити продовжити процес Brexit, щоб уникнути сценарію виходу країни з Євросоюзу без відсутності угод. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Законопроект, висунутий Іветт Купер з лейбористської партії, був прийнятий палатою громад всього за один день. Однак, це рішення повинно бути схвалено палатою лордів, перш ніж воно стане законом. ЄС також повинен вирішити, чи надавати будь-яке продовження по Brexit.

Голосування відбулося після того, як Тереза ​​Мей зустрілася з лідером лейбористів Джеремі Корбіном для переговорів щодо моделі виходу країни з ЄС. Команди обох сторін зібралися в середу, 3 квітня, ввечері перед повним днем ​​переговорів в четвер.

"Ми погодили програму співпраці, щоб реалізувати Brexit заради британського народу, захистити робочі місця і гарантувати безпеку", - повідомив представник уряду Великої Британії.

Обидві сторони висловили готовність домовлятися і бажання залишити позаду невизначеність, пов'язану з майбутнім Brexit. Інформацію про погодження рішення, яке "допоможе вивести Brexit з глухого кута", журналістам підтвердив і представник лейбористів.

Нагадаємо, раніше голова Європейської ради Дональд Туск у відповідь на прохання британського прем'єра Терези Мей про чергову відстрочку Brexit запропонував "набратися терпіння", натякнувши, що в Єврораді готові дати ще час на підготовку договору.

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