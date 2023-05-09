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Бригада телеком-провайдеров вчера попала под обстрел в Херсонской области

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Херсонская область, Вторник 09 мая 2023 14:51
Бригада телеком-провайдеров вчера попала под обстрел в Херсонской области Фото: бригада телеком-провайдеров вчера попала под обстрел в Херсонской области (t.me/zedigital)
Автор: Елизавета Драбкина

Бригада телеком-провайдеров вчера, 8 мая, попала под российские обстрелы села Станислав в Херсонской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Вчера россияне обстреливали юг из авиации. В это время команда местного провайдера восстанавливала связь в Станиславе Херсонской области. Из-за атаки пострадали гражданские и автомобиль телекомовцев.

"К счастью, зимой команда провайдеров прошла курсы по тактической медицине. Поэтому не растерялась и быстро оказала первую помощь раненой женщине", - написал Федоров.

Напомним, вчера россияне обстреляли Станислав, из-за атаки пострадали 10 человек.

Всего за минувшие сутки оккупанты выпустили 320 снарядов по Херсонской области.

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