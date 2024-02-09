Бригада "Помста" ликвидировала зениткой группу оккупантов в Луганской области (видео)

Украинские защитники из бригады "Помста" Гвардии наступления обезвредили 11 российских солдат в Луганской области. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Facebook.

Как отметили в ГПСУ, украинские бойцы использовали для ликвидации шестерых оккупантов зенитную установку ЗУ-23-2.

При этом еще пятерых вражеских солдат обезвредили при помощи аэроразведки, которая передала координаты минометчикам и гранатометчикам.

Ликвидация оккупантов

Напомним, российские оккупанты ежедневно несут тяжелые потери в Украине. Наши защитники продолжают их уничтожать.

В частности, за прошедшие сутки, 8 февраля, украинские воины ликвидировали 910 вражеских солдат.

В то же время общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 393 290 военных.