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Бригада "Помста" ліквідувала зеніткою групу окупантів у Луганській області (відео)

Луганська область, П'ятниця 09 лютого 2024 16:54
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Бригада "Помста" ліквідувала зеніткою групу окупантів у Луганській області (відео) Ілюстративне фото: українські військові ліквідували 11 окупантів у Луганській області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники з бригади "Помста" Гвардії наступу знешкодили 11 російських солдатів в Луганській області. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України у Facebook.

Як зазначили у ДПСУ, українські бійці використали для ліквідації шістьох окупантів зенітну установку ЗУ-23-2.

При цьому ще п'ять ворожих солдатів знешкодили за допомогою аеророзвідки, яка передала координати мінометникам та гранатометникам.

Ліквідація окупантів

Нагадаємо, російські окупанти щодня зазнають тяжких втрат в Україні. Наші захисники продовжують їх знищувати.

Зокрема, минулої доби, 8 лютого, українські воїни ліквідували 910 ворожих солдатів.

У той же час, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 393 290 військових.

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Луганськ ДПСУ Війна Росії проти України
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