Brexit можуть перенести на 9 місяців, - Bloomberg

Фото: Brexit (Max Pixel)

Таке рішення можуть ухвалити на саміті ЄС

Учасники саміту ЄС обговорюють варіант переносу Brexit на дев'ять місяців. Про це повідомляє Bloomberg.

Агенство Reuters писало, що саміт ЄС дасть Великобританії відстрочку по виходу з Європейського союзу до 22 травня.

"Євросоюз розглядає питання про те, щоб переконати Британію відкласти Brexit на дев'ять місяців, якщо британський парламент на наступному тижні не погодиться з пропозицією Терези Мей", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз продовжить термін виходу Британії з блоку до 22 травня за умови, що угода про вихід буде схвалено Палатою громад на наступному тижні.

Нагадаємо, Палата громад британського парламенту на наступному тижні отримає можливість обговорити ситуацію c Brexit.

Зазначимо, минулого тижня парламент Великобританії проголосував за перенесення Brexit на більш пізній термін. Вихід Британії з ЄС, ймовірно, буде відкладено як мінімум до 30 червня, якщо Мей переконає депутатів у необхідності підтримати досягнуту з Брюсселем угоду.