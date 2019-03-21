Мей звинуватила в затримці Brexit не здатний домовитися парламент

Фото: Тереза Мей (flickr.com/number10gov)

Британський прем'єр впевнена, що перенести Brexit було правильним рішенням

Прем'єр-міністр Великої Британії Тереза Мей засмучена перенесенням Brexit, оскільки суспільство втомилося від того, що парламентарії не можуть домовитися про підтримку угоди, але вона впевнена, що ухвалила правильне рішення. Про це Мей заявила в середу у зверненні до нації, передає РБК-Україна з посиланням на BBC.

"Парламентарії не можуть домовитися про шляхи реалізації Brexit. У результаті ми не залишимо ЄС 29 березня. Ця затримка мене дуже засмучує... Я впевнена, що суспільству набридло. Настав час парламенту ухвалити рішення", - сказала Мей, виступаючи в середу ввечері зі зверненням до нації.

Водночас Мей впевнена, що ухвлила правильне рішення, попросивши Туска про перенесення Brexit на 30 червня.

Нагадаємо, голова Європейської ради Дональд Туск заявив, що Велика Британія зможе отримати "коротку відстрочку" Brexit, якщо парламент країни схвалить угоду про умови виходу з Євросоюзу. Зі слів Туска, питання про тривалість відстрочки залишається відкритим.,