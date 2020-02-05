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Великобританія хоче укласти з ЄС угоду за "канадським" зразком

Новини » Політика     05.02.2020 - 19:55
Великобританія хоче укласти з ЄС угоду за "канадським" зразком
Ілюстративне фото (GettyImages)

Майбутня торговельна угода має передбачати торгівлю як товарами, так і послугами

Міністр у справах Європи Міністерства закордонних справ Великобританії Крістофер Пінчер заявив, що після завершення перехідного періоду Brexit Великобританія хоче торгову угоду з Європейським союзом на схожих із Канадою умовах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

При цьому він додав, що майбутня торговельна угода має передбачати торгівлю як товарами, так і послугами.

"Ми розуміємо, що це (укладання такої торговельної угоди - ред.) тягтиме за собою наслідки… для обох сторін", - заявив представник британського МЗС.

Він додав, що розглядає майбутні перемовини Великобританії та ЄС як "нагоду сформувати нові відносини" між сторонами.

Всеосяжну економічну й торговельну угоду (CETA) представники Канади та Європейського Союзу підписали в жовтні 2016 року. Вона передбачала усунення мит на торгівлю на 99% усіх видів товарів.

Водночас у ній обмежувався обсяг торгівлі, приміром, яловичиною, свининою та деякими іншими продовольчими товарами. CETA також не охоплює сферу послуг, яка забезпечує 80% робочих місць й Великій Британії. А канадські компанії можуть діяти в ЄС лише після отримання необхідних дозволів.

Нагадаємо, прем'єр Борис Джонсон заявив, що його країні немає потреби дотримуватися правил Європейського союзу щодо торгівельної угоди після Brexit.

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