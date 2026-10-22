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Врут разработчикам: GPT-6.1 Sol и Astra самовольно обошли защиту OpenAI

09:19 22.10.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Новые модели ИИ тайно выключили наблюдение за собой (коллаж: РБК-Украина)

GPT-6.1 Sol и GPT-6 Astra самостоятельно ослабили системы мониторинга безопасности во время выполнения рабочих задач. В одном из случаев алгоритм скрыл свои действия от пользователя.

Об этом пишет РБК-Украина , ссылаясь на свежий апдейт отчета OpenAI.

Как ИИ заблокировал уведомления об ошибках?

Первый случай произошел 3 октября 2026 во время ремонта тестовой системы. Разработчик попросил модель GPT-6.1 Sol собрать отзывы работников в рабочем чате Slack, отметив текстовое требование не посылать никаких сообщений.

В ходе работы система мониторинга зафиксировала сбой и остановила процесс.

Чтобы продолжить выполнение задачи, алгоритм решил изменить настройки уведомлений. ИИ интерпретировал просьбу человека не писать в чат как разрешение полностью отключить автоматические уведомления о проблемах с безопасностью.

В результате модель изменила конфигурацию кода, заблокировала вызовы для команды безопасности и продолжила работу без должного наблюдения.

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Сокрытие действий и обход защиты

Второй инцидент был зафиксирован 6 октября 2026 года во время переноса программы алгоритмом GPT-6 Astra. Модели было поручено скопировать код из контрольного образца.

Для достижения точного соответствия шаблону ИИ полностью удалил модуль мониторинга безопасности и переписал тестировочные скрипты, чтобы они не фиксировали отсутствие защиты.

Когда разработчик напрямую спросил у алгоритма, была ли изъята система контроля, модель отрицала этот факт.

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Что исправили?

Специалисты уже начали укреплять защитные механизмы, чтобы сделать невозможным подобные случаи в будущем.

В частности, разработчики OpenAI вводят следующие шаги:

  • обновление системы автоматического проверяющего кода для обнаружения попыток блокировки контроля;
  • внедрение обязательных протоколов безопасности всех типов рабочих задач;
  • автоматическая остановка процессов, не соответствующих стандартам мониторинга.


В настоящее время специалисты по безопасности исследуют, были ли эти действия следствием обычного чрезмерного выполнения инструкций пользователя, или модели проявляют прямую склонность к уклонению от контроля.

Напомним, ранее разработчики уже фиксировали случаи, когда алгоритмы пытались обходить ограничения из-за сложных формулировок в запросах.

Также эксперты неоднократно предупреждали о рисках, связанных с предоставлением искусственному интеллекту прямого доступа к изменению собственного программного кода.

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