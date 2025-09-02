ua en ru
Брекеты после 30: почему никогда не поздно позаботиться об улыбке

Вторник 02 сентября 2025 12:42
Брекеты после 30: почему никогда не поздно позаботиться об улыбке Фото: для установки брекетов нет ограничений по возрасту (freepik.com)
Автор: Илона Свиридова
Эксперт: Анастасия Опанасюк

Брекеты эффективны не только для подростков. Скорректировать прикус можно в любом возрасте - и в 30, и даже в 70 лет. Современная ортодонтия разрушает мифы про "поздно", помогает не только изменить улыбку, но также улучшить здоровье и качество жизни.

Об этом рассказала врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук Анастасия Опанасюк, сообщает РБК-Украина.

Врач-стоматолог отмечает, что ортодонтическое лечение возможно и эффективно в любом возрасте - в 30, 40, 55 или даже в 70 лет.

По словам Анастасии Опанасюк, пациенты часто сомневаются, работают ли брекеты после 18, как это будет выглядеть на работе и не поздно ли начинать.

Она подчеркивает, что ответ всегда одинаков: никогда не поздно. Более того, во взрослом возрасте лечение обычно становится более осознанным, системным и результативным. Именно поэтому следует развенчать главные мифы о брекетах у взрослых.

Миф №1. Брекеты - только для подростков

Да, подростковый период идеален для вмешательства, но современная ортодонтия не ограничивается возрастом.

В практике Анастасии Опанасюк - десятки взрослых пациентов, которые выровняли зубы уже после 40.

Например, одна пациентка - Ольга, финансист, 52 года - всю жизнь прятала улыбку за ладонью из-за скупченности зубов. Она годами страдала от височно-нижнечелюстной дисфункции, болей в челюстных суставах и щелчков при открывании рта. Сегодня - другое качество жизни, благодаря верно принятому решению установить брекеты, отмечает стоматолог.

Миф №2. Это выглядит странно

Стереотип, давно утративший актуальность. Особенно это актуально для публичных профессий.

Один из пациентов ортодонта - Владимир, 36 лет - юрист, выступающий в суде. Он прошел лечение на керамических брекетах, и, действительно, в офисе только через полгода заметили, что у него стоят брекеты. Но внешний вид системы - это лишь часть. Куда важнее - кто именно ее устанавливает и планирует лечение.

И все же, не все брекеты - одиноаково полезны. Эстетика - важна, но не должна быть единственным критерием выбора. Например, прозрачные сапфировые брекеты выглядят красиво, но имеют несколько большие габариты, хрупкие и не подходят для всех клинических ситуаций (например, при сложных поворотах зубов или значительных перемещениях).

"Тогда мы выбираем эстетические керамические брекеты, или прозрачные капы (элайнеры)", - объясняет Анастасия Опанасюк.

Миф №3. У взрослых все длиннее и сложнее

Продолжительность лечения зависит не от возраста, а от клинической ситуации. Иногда более сложный прикус у подростка лечится дольше, чем умеренная скупченность у 40-летнего.

К тому же, взрослые часто более ответственны: они тщательно придерживаются рекомендаций, не пропускают визиты, внимательно следят за гигиеной. Это ускоряет результаты.

Стоматолог приводит в пример еще одного пациента. Николай, 68 лет, агробизнесмен, нуждался в комплексном лечении - из-за неправильного прикуса часть зубов потерял, другие - были стерты.

"Прежде всего, что мы сделали - установили брекет-систему и поработали над прикусом, уже дальше - имплантация и установка коронок. В результате Николай получил не только хорошую улыбку, но и возможность качественно жевать, говорить и радоваться жизни и даже перестал храпеть", - рассказала Анастасия Опанасюк.

Миф №4. В этом возрасте ничего не изменить

Неправильный прикус - это не только эстетическая проблема. Это фактор, влияющий на работу всего организма. Когда зубы не смыкаются правильно, возникает дисбаланс в работе жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава.

Это может вызвать головную боль, щелчки в челюстях, боль в шее и спине, а также влиять на осанку, дыхание и качество сна. В сложных случаях нарушается даже пищеварительная функция, ведь пища плохо пережевывается.

Именно поэтому ортодонтическое лечение часто улучшает не только улыбку, но и общее самочувствие человека.

Когда лучше подождать или отказаться от брекетов?

Активный пародонтит. Если есть воспаление десен, подвижность зубов, потеря кости - сначала нужно стабилизировать ситуацию с пародонтологом. Лечение на фоне активного пародонтита чревато потерей зубов.

Проблемы с ВНЧС (височно-нижнечелюстным суставом). Частые щелчки, боль в височном участке, ограниченное открывание рта - сигнал, требующий дополнительной функциональной диагностики. Иногда мы сначала стабилизируем сустав, работаем с физиотерапевтом или остеопатом и только тогда переходим к ортодонтии.

Беременность. Не абсолютное противопоказание, но плановое лечение лучше начинать после родов, когда гормональный фон стабилизируется. В этот период также труднее проводить рентгенодиагностику.

На что направить внимание?

Анастасия Опанасюк подчеркивает, что брекеты - только инструмент. Не брекеты "выравнивают" зубы - это делает врач. И именно качество и глубина диагностики, исчерпывающий план лечения, опыт и видение специалиста - главные факторы успеха.

Один и тот же набор брекетов в руках разных специалистов может дать совершенно разный результат.

Ключи к успеху:

  • точная исчерпывающая диагностика;
  • глубокое понимание врачом биомеханики;
  • постоянный мониторинг состояния десен;
  • доверие между врачом и пациентом.

Как отмечает стоматолог, ортодонтическое лечение во взрослом возрасте - не о красоте. Это о восстановлении баланса в организме, заботе о себе, инвестиции в качество жизни.

"Как врач, я вижу это каждый день: с каждой измененной улыбкой люди меняют привычки, стиль общения, отношения к себе. И в этом - главная сила взрослой ортодонтии. Никогда не поздно заботиться о себе. Если вы давно мечтаете о здоровой улыбке - сделайте первый шаг", - резюмирует Анастасия Опанасюк.

Ранее стоматолог рассказала, почему зубы мудрости следует удалить - и не жалеть, а также что важно знать пациентам о процедуре.

