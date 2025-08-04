Портят прикус и гниют незаметно: почему зубы мудрости стоит удалить - и не жалеть
Что делать с зубами мудрости? Удалять или можно оставить? Этим вопросом задаются все, в том числе взрослые с красивой улыбкой и привычкой ухаживать за собой. Но когда дело доходит до "восьмерок" - начинаются сомнения.
Почему зубы мудрости стоит удалить - и не жалеть об этом, рассказала РБК-Украина Анастасия Опанасюк - врач-стоматолог, ортодонт, кандидат медицинских наук, основатель стоматологической клиники "Междисциплинарный дентальный центр им. Ю. В. Опанасюка".
"Восьмерки" - атавизм, который вредит
Третьи моляры - наследство эволюции. Когда-то они помогали нашим предкам пережевывать жесткую пищу. Современный человек такой потребности не имеет, а вот проблем - сколько угодно:
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зуб мудрости растет под углом и упирается в соседние;
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провоцирует воспаление десен (перикоронит);
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разрушается из-за кариеса - добраться до него щеткой почти невозможно;
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может давить на корни других зубов, вызывая боль и смещение прикуса.
На компьютерной томографии эти проблемы видны задолго до появления жалоб. И именно поэтому ждать боли - опасно.
Бывают ли случаи, когда зуб мудрости не надо удалять?
Да, но они - редкость. "Восьмерку" можно оставить, если:
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она полностью прорезалась и стоит ровно;
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нет признаков кариеса, воспаления или давления на соседние зубы;
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пациент может качественно ее очищать;
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зуб не мешает прикусу и не создает рисков для будущего ортодонтического лечения.
В таком случае надо просто наблюдать. Раз в год - контрольное обследование и профилактика.
Когда удаление - единственный вариант
В большинстве случаев зубы мудрости стоит удалять. Однозначными показаниями являются:
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рост под углом и давление на другие зубы;
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хроническое воспаление десны вокруг зуба;
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кариес, который невозможно качественно вылечить;
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риск смещения зубов после ортодонтического лечения;
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угроза образования кисты или разрушения корней соседних зубов (это видно на КТ).
Чем раньше удалить проблемный зуб - тем легче заживление и меньше риски осложнений.
"Может, лучше пролечить?" - ловушка для пациентов
Иногда пациенты спрашивают, можно ли пролечить "восьмерку" вместо удаления. Теоретически - можно. Но на практике это почти всегда компромисс:
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плохой доступ к зубу;
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искривленные корни;
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высокий риск повторного воспаления.
В результате человек тратит время и деньги на лечение, а через несколько месяцев все равно вынужден удалять зуб - уже с осложнением.
Важные вещи, которые должны знать взрослые пациенты
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Зуб мудрости - это не "не болит, значит, все хорошо". Часто проблема развивается бессимптомно.
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Осмотр в зеркало или даже у стоматолога недостаточен. Только КТ покажет истинную картину.
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Современное удаление зубов мудрости - не страшно. Есть анестезия, медикаментозный сон, микрохирургия, швы, которые не надо снимать, и полноценное сопровождение в период заживления.
"Я всегда за сохранение зубов - если они здоровы и функциональны. Но в реальности 90% "восьмёрок" - это либо уже проблема, либо бомба замедленного действия. Поэтому если вы до сих пор не знаете, что там с вашими зубами мудрости - самое время проверить. Это история не об одном зубе. Это о вашем здоровье, вашей улыбке и комфорте на годы вперед", - резюмирует эксперт.