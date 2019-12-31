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Бразильський бойовик Лусваргі перебуває в ОРДЛО

Новини » Політика     31.12.2019 - 15:40
Бразильський бойовик Лусваргі перебуває в ОРДЛО

Він не полетів на батьківщину

Бразилець Рафаель Лусваргі, який воював на Донбасі на боці бойовиків підконтрольних Росії угруповань "ЛДНР". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Як повідомляється, він був переданий в рамках обміну з угрупуваннями "ЛДНР", знаходиться на території, непідконтрольній Україні.

Колишній адвокат Лусваргі Валентин Рибін спростував інформацію про те, він повинен був відправитися літаком з аеропорту Київ на батьківщину, до Бразилії. Точне місце перебування громадянина Бразилії не повідомляється.

Рибін повідомив, що 29 грудня його колишній підзахисний разом з іншими особами, які брали участь в обміні, відправився на територію, підконтрольну угрупованню "ДНР".

Нагадаємо, 2 травня 2019 року Павлоградський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив Лусваргі до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна за звинуваченням в участі в діяльності терористичних організацій і не передбачених законом збройних формувань.

Відзначимо, 4 травня 2018 року праворадикали організації С14 затримали бразильця в Києві та доставили в СБУ. 7 травня бойовика взяли під варту. Лусваргі з вересня 2014 року по травень 2015 року перебував у складі підрозділу "ДНР" "Вікінг" і виконував функції керуючого ротою, інструктора і розвідника, а також брав участь в бойових діях в Донецькій області.

РБК-Україна писало, що в жовтні Лусваргі відмовився від адвоката Валентина Рибіна і попросив призначити йому державного захисника.

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