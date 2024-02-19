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Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления

Иерусалим, Понедельник 19 февраля 2024 15:25
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Израиль объявил президента Бразилии персоной нон грата после его скандального заявления Фото: Луис Инасиу Лула да Силва, президент Бразилии (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Израиль решил объявить президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву персоной нон грата. Это произошло из-за сравнения войны против ХАМАС с Холокостом, которое привел бразильский лидер.

Об этом заявил министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

Кац, чьи родители пережили Холокост, лично сказал послу Бразилии Федерико Майеру, что Израиль "не забудет и не простит" таких высказываний Лулы да Силвы. Это произошло возле мемориала жертвам Холокоста Яд ва-Шем в Иерусалиме.

"От моего имени и от имени всех граждан Израиля передайте президенту Луле, что он является персоной нон грата в Израиле, пока не откажется от своих заявлений", - отметил глава МИД.

Он добавил, что сравнение справедливой войны Израиля против ХАМАС со зверствами главаря нацистской Германии Адольфа Гитлера и нацистов - "это позор и жестокий антисемитский выпад".

Что сказал Лула да Силва

Напомним, ранее Лула да Силва заявил, что события, которые сейчас происходят в Секторе Газа, уже были в истории, "когда Гитлер решил убить евреев".

Также он добавил, что это якобы война хорошо подготовленных солдат с женщинами и детьми.

Напомним, недавно стало известно, что Израиль готов расширить свою военную операцию на юге Сектора Газа и осуществить наземное наступление на Рафах на границе с Египтом.

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