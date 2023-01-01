В Бразилии мужчина со взрывчаткой хотел проникнуть на инаугурацию президента

В Бразилии на инаугурацию президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы хотел проникнуть мужчина с ножом и взрывным устройством.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News .

Как отмечает издание, о задержании злоумышленника рассказала бразильская военная полиция.

Правоохранители рассказали, что мужчина с ножом и взрывчаткой хотел попасть на инаугурацию, которая проходила в столице - городе Бразилиа.

При этом более подробных деталей инцидента в полиции Бразилии пока не раскрывают.