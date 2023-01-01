UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Бразилії чоловік з вибухівкою хотів проникнути на інавгурацію президента

Фото: Луїс Інасіу Лула да Сілва, президент Бразилії (flickr by Gustavo Resende)
Автор: Іван Носальський

У Бразилії на інавгурацію президента Луїса Інасіу Лули да Сілви хотів проникнути чоловік з ножем та вибуховим пристроєм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Як зазначає видання, про затримання зловмисника розповіла бразильська військова поліція.

Правоохоронці розповіли, що чоловік із ножем та вибухівкою хотів потрапити на інавгурацію, яка проходила у столиці - місті Бразиліа.

При цьому докладніших деталей інциденту в поліції Бразилії поки не розкривають.

Нагадаємо, вчора, 31 грудня, обраний президент БразиліїЛуїс Інасіу Лула да Сілва зустрівся у суботу з представниками Росії та України напередодні своєї інавгурації.

Також ми писали, що команда Лули да Сілви подала до суду на колишнього президента Жаїра Болсонара.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БразилияинаугурацияЛула да Силва