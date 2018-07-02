ЧС-2018: Збірна Хорватії по пенальті перемогла команду Данії

В 1/4 фіналу "шашкові" зустрінуться з командою Росії

Збірна Хорватії в серії пенальті перемогли команду Данії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Датська команда відкрила рахунок на першій хвилині матчу після точного удару захисника Матіаса Занки Йоргенсена, однак хорватам вдалося відігратися вже через три хвилини завдяки голу Маріо Манджукич.

Команди зіграли внічию (1:1) і в основний час, і в додатковий. Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті - 3:2 на користь Хорватії.

Команда Хорватії зустрінеться в 1/4 фіналу чемпіонату cо збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня.

Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.