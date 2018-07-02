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ЧС-2018: Збірна Хорватії по пенальті перемогла команду Данії

НовиниЧемпіонат світу з футболу 2018    02.07.2018 - 00:14
Фото: гравці збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)
Фото: гравці збірної Хорватії (twitter.com/HNS_CFF)

В 1/4 фіналу "шашкові" зустрінуться з командою Росії

Збірна Хорватії в серії пенальті перемогли команду Данії в матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу з футболу 2018 року.

Датська команда відкрила рахунок на першій хвилині матчу після точного удару захисника Матіаса Занки Йоргенсена, однак хорватам вдалося відігратися вже через три хвилини завдяки голу Маріо Манджукич.

Команди зіграли внічию (1:1) і в основний час, і в додатковий. Переможець визначився у серії післяматчевих пенальті - 3:2 на користь Хорватії.

Команда Хорватії зустрінеться в 1/4 фіналу чемпіонату cо збірної Росії. Матч відбудеться 7 липня.

Також в чвертьфінал вийшли національні команди Франції та Уругваю, які проведуть свій матч 6 липня.

Збірна Росії по пенальті пройшла Іспанію і вийшла в 1/4 фіналу ЧС-2018 ЧС 2018: турнірна таблиця на 1 липня
Теги публікації: ЧМ-2018, Дания, Хорватия  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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