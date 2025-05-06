Бразилия хочет заменить США? Лула едет к Путину с "мирной миссией" по Украине

Как пишет издание, цель поездки будет двойной: кроме попытки позиционировать Бразилию как посредника для достижения мира в войне России против Украины, да Силва также будет сигнализировать о независимости бразильской внешней политики по отношению к другим крупным мировым державам.

Ожидается, что на встрече в Москве Лула скажет Путину, что Бразилия имеет полномочия принять активное участие в посредничестве в заключении мирного соглашения между россиянами и украинцами. Бразилия начала выступать за то, чтобы группа участвовала в любых переговорах по мирному соглашению.

По данным СМИ, советник по международным делам Селсо Аморим заявил, что посредничество и предотвращение войны больше не является исключительной ответственностью великих держав. Эти заявления прозвучали на фоне того, что президенту США Дональду Трампу якобы не удалось наладить диалог между сторонами. При этом в Бразилии считают, что Россия продемонстрировала большую готовность к диалогу и признают, что США были главным подстрекателем к этому.

Парад в Москве 9 мая

Напомним, российский диктатор Владимир Путин пригласил лидеров Китая, Индии и Бразилии, а также Словакию и Сербию посетить 9 мая парад в Москве. США и большинство стран-членов ЕС не получили приглашений.

Интересно и то, что на параде будет присутствовать и китайский лидер Си Цзиньпин, который ранее также проявлял желание и предлагал собственную мирную инициативу относительно войны России против Украины.