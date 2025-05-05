Финансирует армию Путина? Посол объяснил стремительное сближение Бразилии с Россией

С начала крупномасштабной войны против Украины "формальное" стратегическое партнерство между Бразилией и Россией стало стратегическим и по сути.

По словам Мельника, сейчас Бразилия нацелена на сотрудничество с Россией, и дипломатические цели этой страны "помчались в противоположную от Украины сторону".

"Как по мне, надо быть всегда реалистами и ставить перед собой не иллюзорные цели. Правда заключается в том, что политический бомонд Бразилии, и я имею в виду не только нынешнее левацкое правительство, но и вообще заточенность всей политэлиты, не видит для себя выгоды в развитии отношений с Украиной. Мы не входим в приоритеты, ни с точки зрения геополитики, ни с точки зрения экономики и торговли", - рассказал посол.

За последние три года Россия стала для Бразилии не просто одним из главных торговых партнеров, войдя в топ-5 крупнейших импортеров. Но и превратилась в одного из крупнейших поставщиков товаров, которые имеют действительно критическое значение для экономики Бразилии: дизеля и минеральных удобрений.

"По состоянию на сегодня Россия стала фактическим монополистом по импорту дизеля. Ее доля на бразильском рынке составляет 65% всего импорта дизеля. Вы только вдумайтесь - 65%, это две трети! Перед крупномасштабным вторжением эта доля составляла менее 1%, на 2021 год", - отметил дипломат.

По его мнению, благодаря демпинговым ценам из-за западных санкций россияне смогли вытеснить американцев с бразильского рынка. Сейчас доля США на рынке Бразилии лишь 15%.

"За 6,5 млн тонн дизеля Бразилия заплатила России почти 10 миллиардов долларов. Иными словами, для сравнения, речь идет об одной десятой всего оборонного бюджета РФ. За эти деньги Кремль может более месяца финансировать свою военную кампанию против Украины. Это наше видение дизельных поставок", - рассказал посол.

Чем важен дизель для Бразилии

По словам посла, дизель в Бразилии - это один из главных факторов сдерживания инфляции.

"Что такое сдерживание инфляции? Это один из самых больших вызовов Лулы накануне выборов, которые состоятся уже осенью следующего года, и президентские, и парламентские. А резкий рост цен на базовые продукты в последнее время ставит под угрозу поддержку со стороны базового электората Лулы - беднейших слоев населения. Вот такая вам "дизельная дипломатия", - рассказал Мельник.

Он отметил, что подобная ситуация наблюдается и по импорту пшеницы - именно за время большой войны объемы поставок из России в Бразилию выросли в тридцать раз: от 28 тысяч тонн в 2021-м до 900 тысяч тонн в 2023-м.

По данным посла, сейчас россияне вышли на второе место среди поставщиков после Аргентины и занимают более 20% бразильского рынка. А все благодаря существенным скидкам, около 60 долларов на тонне, которые с 2022-го предложила РФ своим бразильским союзникам.

"Я уже молчу о том, что Россия была и остается ключевым игроком в импорте минеральных удобрений, от которых зависит урожайность и прибыли АПК (ее доля на рынке колеблется между 20 и 25% со стоимостью около 4 млрд долларов в год). Не помню ни одной встречи с бразильскими политиками, которые бы не упомянули о важности российских удобрений", - подчеркнул посол.