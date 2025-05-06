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Бразилія хоче замінити США? Лула їде до Путіна з "мирною місією" щодо України

Фото: президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва відвідає Москву найближчими днями. Він зустрінеться з російським диктатором Володимиром Путіним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на O Globo.

Як пише видання, мета поїздки буде подвійною: окрім спроби позиціонувати Бразилію як посередника для досягнення миру у війні Росії проти України, да Сілва також сигналізуватиме про незалежність бразильської зовнішньої політики по відношенню до інших великих світових держав.

Очікується, що на зустрічі в Москві Лула скаже Путіну, що Бразилія має повноваження взяти активну участь у посередництві в укладенні мирної угоди між росіянами та українцями. Бразилія почала виступати за те, щоб група брала участь у будь-яких переговорах щодо мирної угоди.

За даними ЗМІ, радник з міжнародних справ Селсо Аморім заявив, що посередництво і запобігання війні більше не є виключною відповідальністю великих держав. Ці заяви пролунали на тлі того, що президенту США Дональду Трампу нібито не вдалося налагодити діалог між сторонами. При цьому у Бразилії вважають, що Росія продемонструвала більшу готовність до діалогу і визнають, що США були головним підбурювачем до цього.

Парад у Москві 9 травня

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін запросив лідерів Китаю, Індії та Бразилії, а також Словаччину та Сербію відвідати 9 травня парад в Москві. США та більшість країн-членів ЄС не отримали запрошень.

Цікаво і те, що на параді буде присутній і китайський лідер Сі Цзіньпін, який раніше також виявляв бажання і пропонував власну мирну ініціативу щодо війни Росії проти України.

Водночас посол України в Бразилії Андрій Мельник в інтерв'ю РБК-Україна зауважив, що з початку великомасштабної війни проти України "формальне" стратегічне партнерство між Бразилією та Росією стало стратегічним і по суті.

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