У Бразилії внаслідок злив загинули 30 людей

Фото: дощі в Бразилії (twitter.com/ashakakiran)

Зниклими безвісти вважаються 17 осіб

У Бразилії внаслідок сильних тропічних злив в штаті Мінас-Жерайс загинули щонайменше 30 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВПС.

Аварійні служби країни повідомили, що щонайменше 30 людей загинули під час сильних злив у бразильському штаті Мінас-Жерайс. Зниклими безвісти вважаються 17 осіб, понад 2,5 тис. осіб були евакуйовані зі своїх будинків.

Раніше на південному сході Бразилії посилилися проливні дощі. Зокрема, в Біло-Орізонті випало 171 мм опадів, що є найвищим показником за останні 110 років.

Нагадаємо, сильні повені обрушилися на столицю Індонезії, забравши життя щонайменше дев'ятьох осіб. Повені торкнулися тисячі осіб, змусивши їх покидати свої оселі. Серед загиблих був 16-річний учень середньої школи.

У Національному агентстві з пом'якшення наслідків стихійних лих повідомили, що мусонні дощі і набігають річки затопили не менше 90 кварталів і викликали обвал на околиці Джакарти. В окремих районах паводкові води досягли 3 метрів (10 футів) в декількох місцях.