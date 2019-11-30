У Бразилії чоловік зі зброєю узяв у заручники відвідувачів бару

Фото: поліція Бразилії (twitter.com/claudioedantas)

У заручниках опинилися семеро людей

У Бразилії озброєний чоловік узяв в заручники сім чоловік у барі Ріо-де-Жанейро. Як передає РБК-Україна, про це інформує місцевий портал новин G1.

За даними місцевої поліції, інцидент стався в районі Руа-ду-Резенда близько 16:00 за місцевим часом. У нападника при собі була вогнепальна зброя, а також пляшка із запальною сумішшю.

Після нечала переговорів поліції з загарбником, згодом трьох заручників він відпустив. Останній нападник звільнив 64-річну жінку, яка оказалас власником бару.

Співробітники поліції продовжили переговори з загарбником, щоб домогтися звільнення всіх заручників.

Нагадаємо, в Афганістані 17 листопада на тлі зірваного обміну заручниками з талібами невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і ще двох людей поранили.