У Бразилії чоловік зі зброєю узяв у заручники відвідувачів бару

У заручниках опинилися семеро людей
У Бразилії озброєний чоловік узяв в заручники сім чоловік у барі Ріо-де-Жанейро. Як передає РБК-Україна, про це інформує місцевий портал новин G1.
За даними місцевої поліції, інцидент стався в районі Руа-ду-Резенда близько 16:00 за місцевим часом. У нападника при собі була вогнепальна зброя, а також пляшка із запальною сумішшю.
Після нечала переговорів поліції з загарбником, згодом трьох заручників він відпустив. Останній нападник звільнив 64-річну жінку, яка оказалас власником бару.
Співробітники поліції продовжили переговори з загарбником, щоб домогтися звільнення всіх заручників.
Нагадаємо, в Афганістані 17 листопада на тлі зірваного обміну заручниками з талібами невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і ще двох людей поранили.