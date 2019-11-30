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В Бразилии мужчина с оружием взял в заложники посетителей бара

Новости » Происшествия     30.11.2019 - 01:40
В Бразилии мужчина с оружием взял в заложники посетителей бара
Фото: полиция Бразилии (twitter.com/claudioedantas)

В заложниках оказались семь человек

В Бразилии вооруженный мужчина взял в заложники семь человек в баре Рио-де-Жанейро. Как передает РБК-Украина, об этом информирует местный портал новостей G1.

По данным местной полиции, инцидент произошел в районе Руа-ду-Резенда около 16:00 по местному времени. У нападавшего при себе было огнестрельное оружие, а также бутылка с зажигательной смесью.

После нечала переговоров полиции с захватчиком, впоследствии троих заложников он отпустил. Последней нападавший освободил 64-летнюю женщину, которая оказалас владельцем бара.

Сотрудники полиции продолжили переговоры с захватчиком, чтобы добиться освобождения всех заложников.

Напомним, в Афганистане 17 ноября на фоне сорванного обмена заложниками с талибами неизвестные открыли стрельбу, в результате чего погибли два прокурора и еще двух человек ранили.

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