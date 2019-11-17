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В Афганістані на тлі обміну полоненими загинули два прокурора

Новини » Надзвичайні події     17.11.2019 - 10:34
В Афганістані на тлі обміну полоненими загинули два прокурора
Фото: бойовики "Талібану" (YouTube screenshot)

Таліби заявили, що їх трьох ув'язнених не доставили в місце і час, согласовенное з США

В Афганистані на тлі зірваного обміну заручниками з талибанами невідомі відкрили стрілянину, в результаті чого загинули два прокурора і ще двох людей поранили. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Як повідомляється, під час нападу прокурори їхали в аеропорт Баграм під Кабулом, де на території військово-повітряної бази розташований спеціальний центр змісту "Парван", в якому знаходяться ватажки ісламістського руху "Талібан" та споріднених з ним угруповань.

У цьому центрі містять Анаса Хаккані, молодшого брата Сираджуддина Хаккані (голова бойової "Мережі Хаккані"). Його і ще двох талібів повинні були обміняти 15 листопада на американця і австралійця, які перебувають у заручниках у талібів. Цей обмін був зірваний.

Представник президента Афганістану Ашрафа Гані Седик Седикки повідомив, що всі троє ув'язнених продовжують перебувати в урядовому висновку. Він не пояснював, чому зірвався обмін.

Як наголошується, уряд Афганістану "перебуває у процесі перегляду обмінів ув'язненими і прийме рішення, яке буде ґрунтуватися на національних інтересах країни".

У п'ятницю, 15 листопада таліби заявили, що їх трьох ув'язнених не доставили в місце і час,який було узгоджено на переговорах зі Сполученими Штатами.

Нагадаємо, понад 240 бойовиків і прихильників терористичної організації "Ісламська держава" здалися правоохоронцям на сході Афганістану.

Крім того, в Туреччині затримали 25 родичі вбитого ватажка терористичної організації "Ісламська держава" Абу-Бакра аль-Багдаді. Спецоперації із затримання проходили відразу в декількох провінціях. Четверо затриманих вже були заарештовані за звинуваченням в участі в ІГ. Інших родичів ватажка ІГ депортують.

В Афганістані здалися майже 250 терористів "Ісламської держави" Кількість жертв вибуху в Афганістані зросла майже вдвічі
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