Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за пошлины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News .

По его словам, тарифная стратегия Трампа означает постоянный налог для американцев.

"Кто бы мог подумать, что Трамп на самом деле является президентом Америки, платящим самые высокие налоги за последние поколения. С помощью своей тарифной стратегии Трамп ввел структурный, постоянный налог на американского потребителя", - написал Кимбал в соцсети Х, принадлежащей его брату.

Он добавил, что если Трампу даже удастся за счет пошлин создать новые рабочие места, то цены в стране все равно останутся высокими. По его словам, налог на потребление останется "в форме высших цен", так как США не может производить все вещи.

"Налог на потребление также означает меньшее потребление. Что означает меньше рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению. А затем еще меньше рабочих мест. У Америки невероятные сильные стороны. Мы должны использовать эти сильные стороны, а не быть вынужденными играть на наших слабостях. То же самое и с остальным миром", - резюмировал он.

NBC отмечает, что Кимбал Маск является членом совета директоров Tesla, где Илон Маск занимает пост гендиректора. Оба брата основали технологический стартап в 1990-х годах под названием Zip2, который дал старт их бизнес-карьере.

СМИ добавило, что Кимбал Маск назвал себя в прошлом году зарегистрированным демократом, в отличие от своего брата, который перешел к политике "Make America Great Again" Дональда Трампа.