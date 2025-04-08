Брат Илона Маска раскритиковал Трампа за пошлины
В понедельник брат Илона Маска, Кимбал Маск, раскритиковал президента США Дональда Трампа за его тарифную политику.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBC News.
По его словам, тарифная стратегия Трампа означает постоянный налог для американцев.
"Кто бы мог подумать, что Трамп на самом деле является президентом Америки, платящим самые высокие налоги за последние поколения. С помощью своей тарифной стратегии Трамп ввел структурный, постоянный налог на американского потребителя", - написал Кимбал в соцсети Х, принадлежащей его брату.
Он добавил, что если Трампу даже удастся за счет пошлин создать новые рабочие места, то цены в стране все равно останутся высокими. По его словам, налог на потребление останется "в форме высших цен", так как США не может производить все вещи.
"Налог на потребление также означает меньшее потребление. Что означает меньше рабочих мест. Что, в свою очередь, приводит к меньшему потреблению. А затем еще меньше рабочих мест. У Америки невероятные сильные стороны. Мы должны использовать эти сильные стороны, а не быть вынужденными играть на наших слабостях. То же самое и с остальным миром", - резюмировал он.
NBC отмечает, что Кимбал Маск является членом совета директоров Tesla, где Илон Маск занимает пост гендиректора. Оба брата основали технологический стартап в 1990-х годах под названием Zip2, который дал старт их бизнес-карьере.
СМИ добавило, что Кимбал Маск назвал себя в прошлом году зарегистрированным демократом, в отличие от своего брата, который перешел к политике "Make America Great Again" Дональда Трампа.
Тарифы Трампа
Напомним, на прошлой неделе Дональд Трампа объявил пошлины на импорт практически против всех торговых партнеров США. Часть тарифов начали действовать 5 апреля, а более высокие пошлины против других стран (около 60 государств) вступят в силу завтра, 9 апреля.
На следующей день стало известно, что введенные Трампом тарифы ударили по фондовому рынку США. Несмотря на потери триллионов долларов, глава Белого дома не отказался от таможенной политики, сравнив ее с "лекарствами".
"Я не хочу, чтобы что-то упало. Но иногда нужно принимать лекарства, чтобы что-то исправить", - сказал он.
Вчера Трамп вновь подтвердил новую тарифную политику Вашингтона, но отметил, что готов к диалогу с государствами, которое стремятся к более выгодным условиям для торговли.
По словам министра финансов США Скотта Бессента, к Вашингтону уже обратились более 70 стран для переговоров.
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