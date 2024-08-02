Схему придумал руководитель. В Тернопольской области в ТЦК "выбивали" взятки с военнообязанных

Напомним, что недавно в Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК.

Преступный план для желающих избежать мобилизации был налажен чиновниками одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов.

Напомним, что тогда правоохранители вручили подозрение руководителю Борщевского ТЦК и СП, а затем и руководителю Залещицкого ТЦК и СП. Однако, по информации СМИ, это не единственные причастные к схеме - есть множество сообщников.

Ранее мы также писали, что возле границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно скрыться за границу.

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