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Схему придумал руководитель. В Тернопольской области в ТЦК "выбивали" взятки с военнообязанных

Фото: в Тернопольской области четырем работникам ТЦК объявили подозрение (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая

В Тернопольской области пятерым работникам ТЦК объявили подозрение. Преступная группа брала взятки у мужчин, которые хотели избежать мобилизации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Следователи полиции Тернопольской области объявили работникам одного из районных ТЦК и СП подозрения в совершении преступлений в составе организованной преступной группы.

Правоохранители установили, что организовал коррупционную схему руководитель местного ТЦК. К делу привлек еще четырех человек:

  • трое из них - работники центра комплектования,
  • один - бывший военнослужащий.
 

Члены ОПГ требовали и получали неправомерную выгоду за решение вопросов во избежание мобилизации военнообязанными:

  • непрохождение ВЛК,
  • обновление военных данных,
  • получение отсрочки от прохождения военной службы.

Чтобы заставить военнообязанных платить, подозреваемые прибегали даже к угрозам, избиению и похищению людей. 

В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 000 до 150 000 долларов.

Напомним, что недавно в Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК.

Преступный план для желающих избежать мобилизации был налажен чиновниками одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов.

Напомним, что тогда правоохранители вручили подозрение руководителю Борщевского ТЦК и СП, а затем и руководителю Залещицкого ТЦК и СП. Однако, по информации СМИ, это не единственные причастные к схеме - есть множество сообщников.

Ранее мы также писали, что возле границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно скрыться за границу.

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