Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних

Нагадаємо, що нещодавно в Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК.

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що тоді правоохоронці вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією ЗМІ, це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.

Раніше ми також писали, що біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

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