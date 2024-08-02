UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Схему вигадав керівник. В Тернопільській області в ТЦК "вибивали" хабарі з військовозобов'язаних

Фото: в Тернопільській області чотирьом працівникам ТЦК оголосили підозру (t.me/UA_National_Police)
Автор: Каріна Левицька

В Тернопільській області п'ятьом працівникам ТЦК оголосили підозру. Злочинна група брала хабарі у чоловіків, які хотіли уникнути мобілізації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

Слідчі поліції Тернопільської області оголосили працівникам одного із районних ТЦК та СП підозри у вчиненні злочинів у складі організованої злочинної групи.

Правоохоронці встановили, що організував корупційну схему керівник місцевого ТЦК. До справи залучив ще чотирьох осіб:

  • троє із них - працівники центру комплектування,
  • один - колишній військовослужбовець.
 

Члени ОЗГ вимагали та отримували неправомірну вигоду за розв'язання питань з метою уникнення мобілізації військовозобов’язаними:

  • непроходження ВЛК,
  • оновлення військових даних,
  • отримання відстрочки від проходження військової служби. 

Аби змусити військовозобовʼязаних платити, підозрювані вдавались навіть до погроз, побиття та викрадення людей. 

У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 000 до 150 000 доларів.

Нагадаємо, що нещодавно в Тернопільській області ліквідували схему в ТЦК.

Злочинний план для охочих уникнути мобілізації налагодили посадовці одного з районних територіальних центрів комплектування області. У місяць "заробітки" зловмисників становили від 100 до 150 тисяч доларів.

Нагадаємо, що тоді правоохоронці вручили підозру керівнику Борщівського ТЦК та СП, а згодом і керівнику Заліщицького ТЦК та СП. Проте за інформацією ЗМІ, це не єдині причетні до схеми - є безліч спільників.

Раніше ми також писали, що біля кордону в Одеській області затримали рекордну групу ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТЦКВійна Росії проти УкраїниМобілізація в Україні