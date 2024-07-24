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"Зарабатывали" по 150 тысяч долларов ежемесячно. В Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК

Украина, Среда 24 июля 2024 17:57
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"Зарабатывали" по 150 тысяч долларов ежемесячно. В Тернопольской области ликвидировали схему в ТЦК Фото: полицейские ликвидировали коррупционную схему в ТЦК (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Представители районного ТЦК наживались на военнообязанных и получали до 150 000 долларов в месяц. Полиция ликвидировала коррупционную схему.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины и местные СМИ.

Правоохранители с бойцами спецподразделения КОРД провели на территории Тернопольской и Львовской областей 38 обысков, в ходе которых были обнаружены и изъяты:

  • около 100 000 долларов,
  • 80 000 евро,
  • 2 миллиона гривен,
  • служебную документацию,
  • компьютерная техника,
  • другие вещи, свидетельствующие о незаконной деятельности должностных лиц.

Схема в ТЦК

Преступный план для желающих избежать мобилизации был налажен чиновниками одного из районных территориальных центров комплектования области. В месяц "заработки" злоумышленников составляли от 100 до 150 тысяч долларов.

Каждая услуга, которую "оказывали чиновники", имела свою цену. Сумма колебалась от одного до 15 тысяч долларов.

За обновление военных данных с проставлением соответствующего штрихкода во временном удостоверении военнообязанного, а также с перспективой избежать мобилизации хотели до 2000 долларов.

От 5000 до 15 000 тысяч долларов "стоило" влияние на членов ВЛК с целью списания с военной службы, а также за помощь в переводе с боевых частей в тыловые с перспективой освобождения из войска.

"Организатору и одному из подельников следователи уже сообщили о подозрении. Им грозит до десяти лет лишения свободы", - сообщили правоохранители.

В свою очередь местные СМИ сообщили, что в Тернопольской ОВА сегодня состоялось очередное заседание совета обороны области, где присутствовали все чиновники, медики, спасатели и военкомы края.

Сразу под стенами ОООА, после заседания совета обороны, вручили подозрение руководителю Борщевского ТЦК и СП, а впоследствии и руководителю Залещицкого ТЦК и СП. Однако по информации "Тернополян", это не единственные причастные к схеме - есть множество сообщников.

Напомним, что недавно в Одессе на взяточничестве задержали главного специалиста одного из отделов облгосадминистрации.

Злоумышленник требовал деньги у директора критически важного предприятия за предоставление отсрочки от мобилизации работникам.

К тому же мы сообщали, что у границы в Одесской области задержали рекордную группу уклонистов, пытавшихся незаконно бежать за границу.

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Тернопольская область Тернопольский областной совет
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