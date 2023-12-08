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Не хватает оружия. Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере обороны, - Белый дом

Москва, Пятница 08 декабря 2023 02:05
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Не хватает оружия. Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере обороны, - Белый дом Иллюстративное фото: Россия и Иран расширяют сотрудничество в сфере обороны (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Представитель Совета по нацбезопасности США Джон Кирби заявил, что сотрудничество между Россией и Ираном в оборонной сфере усиливается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Голос Америки .

Сотрудничество между Ираном и Россией в оборонной сфере усиливается, что позволит обеим странам нарастить военную мощь.

"Очевидные доказательства этого - беспилотники, которые Иран продолжает предоставлять России. И сейчас они помогают России создать производственные мощности на российской земле, чтобы она могла производить модели иранских беспилотников, которые продолжают атаковать украинцев и украинскую инфраструктуру", - сказал представитель Белого дома.

США считают, что Иран заинтересован в приобретении у России современных военных средств, включая ударные вертолеты, самолеты, ракеты, в том числе крылатые и баллистические.

"Пока нет прямых доказательств того, что такие поставки уже осуществляются, но сотрудничество между двумя странами в оборонной сфере явно усиливается", - сказал Кирби.

Представитель отметил, что такое сотрудничество угрожает не только украинцам, но и жителям Ближнего Востока. По его словам, современные возможности, которые может получить Иран, делают его "дестабилизационной деятельностью еще более тревожной".

Сотрудничество России и Ирана

Ранее мы писали, что Россия и Иран договорились "противодействовать" санкциям стран Запада. Российский министр назвал это важным шагом в наращивании координации усилий "членов мирового сообщества по преодолению незаконных санкций".

Также мы писали, может ли Иран передать баллистические ракеты России.

В ноябре стало известно, что Россия строит завод по производству "шахедов". Это заметили журналисты Reuters на спутниковых снимках.

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