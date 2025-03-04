РФ теряет позиции возле Покровска, но не прекращает штурмы, - аналитики Deep State

Ситуация в районе Покровска в последнее время изменилась к лучшему. Ее удалось стабилизировать, а украинские военные улучшают свои позиции.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил сооснователь и аналитик платформы Deep State Роман Погорелый.

По его словам, ситуация в районе Покровска изменилась к лучшему - она стабилизировалась, а Силы обороны постепенно улучшают свои тактические позиции.

"Мы видим даже появление "синих" зон, и ведется работа, чтобы эта зона увеличивалась", - отметил он.

Украинские военные активно работают над усложнением логистики врага, что уже дает видимые результаты.

"Это отражается на карте боевых действий и даже в фото, которые публикуют московиты", - сказал Погорелый, отметив, что оккупанты вынуждены использовать лошадей, ослов и мотоблоки для перевозки ресурсов.

Из-за ухудшения снабжения российские войска испытывают трудности с ротацией, эвакуацией раненых и доставкой боеприпасов. Однако, по словам аналитика, Россия продолжает осуществлять штурмовые действия, поскольку имеет значительные человеческие ресурсы. Особенно активные бои продолжаются в районе Песчаного, ведь это важный пункт для логистики врага, которую украинские силы прерывают своим контролем.

Несмотря на усилия оккупантов, их попытки восстановить утраченные позиции не приносят успеха.

"Интенсивность боев и продвижения врага упала. Они пытаются накапливать силы для штурмов, но у них не совсем получается, и это очень хорошо", - подытожил Погорелый.

Ситуация на Покровском направлении

Российская армия в последнее время пытается прорвать оборону на Покровском направлении. Для россиян этот участок является одним из самых тяжелых отрезков фронта.

По словам представителя оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, россияне пытаются обойти Покровск с юга. Тактика врага заключается в том, чтобы отрезать украинских военных от снабжения.