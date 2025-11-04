ua en ru
Нехватка генерации и газа: основные энергетические риски на следующую зиму от экспертов UAFP

Украина, Вторник 04 ноября 2025 15:53
UA EN RU
Нехватка генерации и газа: основные энергетические риски на следующую зиму от экспертов UAFP Иллюстративное фото: для украинской энергетики существует много рисков из-за войны и холода (Getty Images)
Автор: Юрий Дощатов

На зимний период 2025-2026 годов для украинской энергетики существует ряд весомых рисков. Риски будут влиять на ее состояние и могут спровоцировать драматические сценарии для следующей зимы - в частности из-за обстрелов россиян.

Как передает РБК-Украина, об этом сказано в аналитическом отчете, который разработали и передали изданию эксперты Ukraine Facility Platform(UAFP).

Преимущественно все эти риски связаны с нехваткой генерирующих мощностей, сырья и оборудования для восстановления объектов после обстрелов, а также с нехваткой денег.

В перечень этих рисков вошло:

  • Дефицит генерирующих мощностей из-за российских обстрелов и отсутствие новых электростанций в системе;
  • Дефицит угля для работы электростанций и природного газа для энергетики и промышленности;
  • Отсутствие средств у энергетических компаний на восстановление и пополнение запасов оборудования;
  • Отсутствие частных инвестиций в развитие децентрализованной генерации;
  • Ослабленные электрическая и газовая сетевая инфраструктура в конкретных областях.

Нехватка генерации и газа: основные энергетические риски на следующую зиму от экспертов UAFPИнфографика: UAFP

Худшие варианты

Среди наиболее драматических сценариев этой зимой эксперты выделяют ситуации, когда отдельные прифронтовые и приграничные регионы оказываются на грани локальных электрических и газовых блэкаутов, возникают существенные ограничения потребления электричества по всей стране из-за дефицита мощностей, вызванного атаками.

Также может быть дефицит природного газа для промышленности и энергетики, осложнение ситуации в конце отопительного сезона, в январе-феврале, когда запасы энергоресурсов уменьшатся, а погода все еще может быть очень холодной.

Решение существует

Впрочем, отмечают в UAFP, переход к среднесрочному планированию ответа на риск российских атак позволит уменьшить их влияние в последующие годы.

Прежде всего речь идет о качественном среднесрочном планировании защиты энергосистемы, которое учитывает опыт предыдущих периодов и изменение подхода к формированию запасов энергоресурсов, закладывая увеличенные риски и возможности развития экономики в условиях войны.

В последнее время, отмечают эксперты, Украина накапливает газ "впритык", не оставляя "подушки безопасности" на случай чрезвычайных ситуаций, в частности - интенсивных российских обстрелов газовой инфраструктуры. Такую практику, по их мнению надо изменить.

Также желательно приоритизировать замещение поврежденных мощностей электростанций новой децентрализованной генерацией, обеспечить техническую готовность общин к сотрудничеству с частным бизнесом в реализации долгосрочных энергетических проектов и приоритизировать помощь для проектов бизнесов и общин со стороны банков и МФО.

Текущая ситуация в энергетике в Украине

Российские оккупанты пытаются вывести украинскую энергосистему из строя, нанося по ней ракетно-дронные удары. Только за октябрь враг выпустил по Украине 270 ракет и почти 6000 дронов, большинство из них предназначалось для ударов по энергетическим объектам.

Как рассказал глава национальной энергетической компании "Укрэнерго" Виталий Зайченко российские войска изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли" после того, как предыдущие массированные атаки не смогли разрушить украинскую энергосистему.

Из-за похолодания и постоянных ударов российских оккупантов до сих пор невозможно точно спрогнозировать графики отключений на долгий период. В некоторых регионах Украины сейчас все еще применяются ограничения потребления электроэнергии для бытовых и промышленных потребителей.

Новости
Украина демонстрирует прогресс в ключевых реформах: отчет Еврокомиссии о расширении: отчет Еврокомиссии о расширении
