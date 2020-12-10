Брага - Зоря: що треба знати про завершальний матч групи Ліги Європи

"Зоря" в завершальному турі групового етапу Ліги Європи зіграє на виїзді з португальською "Брагою". Трансляція розпочнеться о 22:00, а дивитися матч можна на каналі "Футбол 2" і Volia Football HD1. Букмекери віддають перевагу господарям поля. Луганський клуб вже втратив шанси на вихід в плей-офф турніру.

10 грудня 22:00

Брага, стадіон "Брага Мунісіпал"

"Зоря" занадто пізно включилася в єврокубковий сезон. Після провального старту сезону команда Віктора Скрипника набрала чудову форму лише до четвертого туру, розгромивши грецький АЕК з рахунком 3:0, а потім обігравши грізний англійський "Лестер" - 1:0. Луганський клуб зумів зберегти свої ворота сухими у другому матчі Ліги Європи поспіль. "Краще б ми зараз починали цей турнір", - зізнався наставник луганчан після матчу п'ятого туру.

Попри те, що це буде останній матч команди в поточному євросезоні, "Зоря" може додати для України важливі очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА.

Прогноз

У першому матчі між цими командами підопічні Скрипника поступилися з рахунком 1:2. Згідно з прогнозами букмекерів, в української команди також небагато шансів і в нинішній зустрічі. Ставки на перемогу "Браги" приймають з коефіцієнтом 1,40, у той час, як на успіх "Зорі" оцінений в 7,00, а нічийний результат - 4,75.

Де дивитись

Матч відбудеться в четвер, 10 грудня, на Муніципальному стадіоні у Бразі. Початок поєдинку - о 22:00 за київським часом. На українському телебаченні матч можна подивитися на каналі "Футбол 1". Також гру покаже Volia Football HD1, доступний на платформі Megogo.