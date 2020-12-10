Брага - Заря: что надо знать о заключительном матче группы Лиги Европы

"Заря" в заключительном туре группового этапа Лиги Европы сыграет на выезде с португальской "Брагой". Трансляция начнется в 22:00, а смотреть матч можно на канале "Футбол 2" и Volia Football HD1. Букмекеры отдают преимущество хозяевам поля. Луганский клуб уже потерял шансы на выход в плей-офф турнира.

10 декабря 22:00

Брага, стадион "Брага Мунисипал"

"Заря" слишком поздно включилась в еврокубковый сезон. После провального старта сезона команда Виктора Скрипника набрала великолепную форму лишь к четвертому туру, разгромив греческий АЕК со счетом 3:0, а затем обыграв грозный английский "Лестер" - 1:0. Луганский клуб сумел сохранить свои ворота сухими во втором матче Лиги Европы подряд. "Лучше бы мы сейчас начинали этот турнир", - признался наставник луганчан после матча пятого тура.

Несмотря на то, что это будет последний матч команды в текущем евросезоне, "Заря" может добавить для Украины важные очки в таблицу коэффициентов УЕФА.

Прогноз

В первом матче между этими командами подопечные Скрипника уступили со счетом 1:2. Согласно прогнозам букмекеров, у украинской команды также немного шансов и в нынешней встрече. Ставки на победу "Браги" принимают с коэффициентом 1,40, в то время, как на успех "Зари" оценен в 7,00, а ничейный результат - 4,75.

Где смотреть

Матч состоится в четверг, 10 декабря, на Муниципальном стадионе в Браге. Начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. На украинском телевидении матч можно посмотреть на канале "Футбол 1". Также игру покажет Volia Football HD1, доступный на платформе Megogo.