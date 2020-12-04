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Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилася до 11 місця

Ньйон, П'ятниця 04 грудня 2020 10:33
Таблиця коефіцієнтів УЄФА: Україна впритул наблизилася до 11 місця
Фото: "Динамо" балів не принесло (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Україна скоротила відставання від Шотландії, але все ще залишилася на 12 позиції в таблиці коефіцієнтів УЄФА за підсумками матчів п'ятого туру групових етапів єврокубків. Два з трьох українських клубів здобули перемоги.

Чинний чемпіон України, донецький "Шахтар", добув сенсаційну перемогу над мадридським "Реалом" (2:0) в Лізі чемпіонів. Луганська "Зоря" сенсаційно обіграла "Лестер" (1:0) в Лізі Європи, однак турнірна ситуація склалася не користь української команди і підопічні Віктора Скрипника втратили шанси на плей-офф.

А ось київське "Динамо" не принесло в актив України ніяких очок. Підопічні Мірчі Луческу в гостях розгромно програли туринському "Ювентусу", пропустивши у свої ворота три м'ячі (0:3).

Таким чином, за підсумками цього єврокубкового тижня, українські клуби заробили 0,8 бала, що дозволило нашій країні практично впритул наблизитися до Шотландії, яка займає 11 рядок. Відставання України від шотландців скоротилося з 0,325 до 0,025 бала.

Найближчий переслідувач - Туреччина - не змогла наблизитися до нашої країни і відстає вже на цілий бал. Клуби асоціації не набрали цього тижня жодного очка.

Нагадаємо, наприкінці жовтня Україна втратила 11 місце в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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