"Зоря" поступилася "Бразі" у другому турі Ліги Європи

Фото: "Зоря" - "Брага" (facebook.com/FCZoryaLuhansk)

Луганська "Зоря" вдома програла "Бразі" в матчі другого туру групового етапу Ліги Європи. Зустріч відбулася на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі і завершилася з рахунком 1:2.

Рахунок у грі відкрили португальці вже на 4 хвилині - гол забив Паулінью, замкнувши фланговий простріл Рікарду Ешгайю. На 11 хвилині Ніколас Гайтан дальнім ударом подвоїв перевагу в рахунку.

Уже в компенсований до другого тайму час Дмитро Іванисеня ударом з-за меж штрафного забив м'яч престижу.

Луганчани не набрали жодного очка в стартових турах і йдуть останніми в групі G.

У матчі 1 туру групового етапу турніру "Зоря" поступилася англійському "Лестеру Сіті" (3:0), який лідирує у квартеті. "Брага" йде на другому місці, поступаючись за додатковими показниками. Третій клуб - АЕК, за який виступають українці Євген Шахов і Дмитро Чигринський. Грецька команда також набрала 0 очок.

Нагадаємо, всі три домашні матчі групового етапу Ліги Європи "Зоря" проведе з глядачами.