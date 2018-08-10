"Зоря" принесла свої перші очки в таблицю коефіцієнтів УЄФА

Чотири клуби заробили очки в рейтинг для України

Луганська "Зоря" стала четвертим клубом, який заробив для України очки в нинішньому сезоні в рейтинг асоціацій УЄФА. Про це повідомляє zbirna.com.

У поєдинку третього кваліфікаційного кола Ліги Європи підопічні Юрія Вернидуба зіграли внічию з португальською "Брагою". Також внічию зіграло київської "Динамо" в матчі ЛЄ зі "Славією" (1:1). Обидва ці результати принесли в національну скарбничку ще одне очко (в кваліфікаційних раундах за перемогу дають одне очко, за нічию - 0,5).

Якщо до цього додати чотири бонусних очка донецького "Шахтаря" за участь на груповому етапі Ліги чемпіонів (туди донецький клуб потрапив автоматично) і 1,5 очка "Маріуполя", які він заробив на попередній стадії ЛЄ, маємо в сумі 6,5 пункту, що трансформується в таблиці коефіцієнтів УЄФА в 1,3 бала (6,5 очка ділимо на 5 клубів).

Відрив від Бельгії (+0,800), що йде слідом, скоротився, оскільки її клуби набрали 0,5 бала.

На жаль, "Маріуполь" програв вдома "Бордо" в першому матчі 3 кваліфікаційного раунду Ліги Європи і очок не приніс.